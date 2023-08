Ascolti tv, 'Il Trofeo Berlusconi' su Canale 5 vince il prime time

Secondo gradino del podio per Rai1 con il film ‘Queen Bees – Emozioni senza età’. Terzo posto per Italia1 con il film ‘Horizon line – Brivido ad alta quota’

Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera trasmettendo la partita disputata tra il Milan e il Monza valida per il Trofeo Silvio Berlusconi vista da 2.842.000 telespettatori pari al 19,59% di share. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film ‘Queen Bees – Emozioni senza età’ che ha ottenuto 2.039.000 telespettatori (14,32% di share). Terzo posto per Italia1 con il film ‘Horizon line – Brivido ad alta quota’ con 1.064.000 telespettatori e uno share del 7,27%.

Fuori dal podio su Rai2 ‘Filorosso’ ha interessato 587.000 telespettatori (share del 4,63%) mentre su La7 ‘In onda Estate’ ne ha realizzati 577.000 (share del 4,03%). Su Rai2 il film ‘Momenti di trascurabile felicità’ è stato seguito da 547.000 telespettatori registrando uno share del 3,81% mentre su Rete 4 la serie ‘East New York’ è stata vista da 369.000 telespettatori (share del 2,39%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con ‘La famiglia Addams’ che ha totalizzato 305.000 telespettatori (2,1% di share) e Nove con ‘Hanna’ con 192.000 telespettatori e uno share dell’1,4%. (segue)