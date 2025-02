Ascolti TV: Il Confronto tra C’è Posta per Te e Ora o Mai Più del 8 Febbraio

La Rai non riesce a mantenere il primato negli ascolti del 8 febbraio 2025, cedendo a Mediaset la leadership della prima serata. Nella giornata di ieri, la Rai ha dominato solo nell’access prime time e nel preserale, con “Affari Tuoi” su Rai1 che ha battuto “Striscia la Notizia” su Canale 5, e “L’Eredità” che ha superato “Avanti un altro”. In prima serata, invece, ha avuto successo “C’è Posta per Te” su Canale 5, precedendo “Ora o mai più” su Rai1.

I dati degli ascolti della prima serata mostrano “C’è Posta per Te” con 4.632.000 spettatori e il 32% di share, seguito da “Ora o Mai Più” con 2.084.000 spettatori (16%). “In altre parole” di La7 ha raccolto 1.030.000 spettatori (5.8%). Al di fuori del podio, “… Altrimenti ci arrabbiamo” su Rete4 ha totalizzato 889.000 spettatori (5.3%) mentre “Tata Matilda e il grande botto” su Italia 1 ha avuto 850.000 spettatori (4.8%).

Pierdavide Carone ha vinto la quinta puntata di “Ora o mai più”. Per quanto riguarda gli ascolti del preserale, “L’Eredità” ha ottenuto 4.134.000 spettatori (25.2%), mentre “Avanti un altro” su Canale 5 ha registrato 2.891.000 spettatori (19%).

Nel riepilogo dell’access prime time, “Affari Tuoi” ha attratto 5.621.000 spettatori (29.7%), “Striscia la Notizia” ha raggiunto 3.116.000 (16.5%). I numeri dimostrano una certa competitività tra le reti, con Mediaset che prevale nella prima serata del sabato.