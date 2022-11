Ascolti tv, 'Grande Fratello Vip' conquista il 20% share

La serata di ieri vede trionfare in termini di share il ‘Grande Fratello Vip’ su Canale5 che conquista il 20,3% e dunque oltre cinque punti sopra la proposta di Rai1, ‘Sopravvissuti’ che arriva al 15,2%: in termini di telespettatori, sono 2.453.000 quelli davanti a ‘Sopravvissuti’ (primo episodio a 2.575.000 e secondo episodio a 2.324.000) mentre la media per ‘Grande Fratello Vip’ è di 2.395.000 telespettatori ma con 3.078.000 nella fascia del prime time.

Per quanto riguarda le altre reti: su Rai2 l’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ è stata vista da 1.655.000 telespettatori pari a 11.8% di share; su Italia1 ‘Killer Elite’ 937.000 e 5.7%; su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ 881.000 e 6.6%; su Rai3 ‘Ritorno al crimine’ 658.000 e 3.8%; sul Nove ‘Little Big Italy’ 469.000 e 2.7%; su Tv8 ‘Gomorra – La Serie’ 331.000 e 1.9%; su La7 ‘Grey’s Anatomy’ 290.000 telespettatori e ’1.7% di share.