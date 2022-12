Ascolti tv e mondiali Qatar 2022, prime time a Portogallo-Svizzera

L’incontro Portogallo–Svizzera per i mondiali 2022 in Qatar su Rai1 ha coinvolto ieri, 6 dicembre, 6.547.000 telespettatori con uno share pari al 30,1%. A seguire ‘Il Circolo dei Mondiali’ è stato visto da 2.192.000 telespettatori con il 12,12% di share. Su Canale 5 la serie ‘Con l’aiuto del cielo’ ha intrattenuto 1.859.000 spettatori con il 10,87% di share.

Su Italia 1 per ‘Le Iene’ 1.200.000 spettatori e il 5,46% di share nella presentazione e 1.602.000 spettatori e il 12,77% di share nel programma. Su La7 per il talk ‘DiMartedì’ 1.314.000 spettatori e il 7,95% di share. Su Rai 3 per Cartabianca 1.109.000 telespettatori e il 6,78% di share. Su Rete 4 per il film ‘Il domani tra di noi’ 919.000 spettatori e share del 5,22%. Su Rai 2 per il film ‘Il gioiello nascosto’ 721.000 telespettatori e share pari al 3,76%. Sul Nove per ‘Reazione a Catena’ 384.000 spettatori con il 2,18% di share. E su Tv8 per ‘Chi vuole sposare mia mamma o mio papà’ spettatori pari a 277.000 e share dell’1,54%.

Cambiando fascia d’ascolto, ieri nel Day Time Mattina, la seconda puntata di ‘Viva Rai 2!’ su Rai 2 (che inizia alle 7,15 e termina alle 8) ha appassionato 618.000 spettatori con il 13,3% di share. Insomma, l’attenzione resta alta se consideriamo che la puntata esordio ha catturato il 14,1% di share e 683.000 spettatori. Per il Tg1 mattina (che va dalle 7,13 alle 8,55) share del 10,9% e 514.000 telespettatori. Prima che il programma di Fiorello prendesse il via, il Tg1 mattina, in particolare venerdì 2 dicembre, ha segnato il 14,7% con 676.000 telespettatori. Un altro elemento interessante riguarda poi il dato d’ascolto di Viva Radio2! in replica su Rai 1 nel cuore della notte quando, dall’1,10 all’1,57 minuti, ha segnato il 7,9% con 273.000.

E ora alcuni dati, in diverse fasce d’ascolto, che vale la pena segnalare. Nel pomeriggio l’incontro delle ore 16 tra Marocco e Spagna ha richiamato l’attenzione di 4.191.000 spettatori con uno share del 35,7%, salito al 44,4%, durante i calci di rigore, tra le 18.40 e le 18.46. Nel Daytime di Rai 1, in evidenza la prima parte di “Storie italiane”, ha raccolto il 18% di share con 800.000 telespettatori, “E’ sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici, il 17,3% con 1.659.000, mentre “Oggi è un altro giorno” il 15% con 1.669.000.

Su Rai 2 la prima parte de “I fatti vostri” ha totalizzato il 10.,% con 633.000 spettatori. Su Rai 3 l’informazione di “Agorà” si è attestata sul 7,7% con 372.000 telespettatori. Buoni ascolti anche per “Elisir” con il 6.1% (325 mila) e “Quante storie” con il 5.9% (661 mila). Nel preserale di Rai 1 “L’Eredità sfida al campione” ha registrato il 26,8% con 4.270.000. Su Rai 3 “Blob di tutto di più” ha ottenuto il 5,7% con 1.172.000, “Nuovi Eroi” dedicato alla figura di Valeria Parrini, 978.000 telespettatori (4,6%), mentre l’attualità politica di Marco Damilano con “Il cavallo e la torre” 1.278.000 (5,8%).

Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 8 milioni 870 mila pari al 41.4% e l’intera giornata con 3 milioni 547 mila (40.1%). In seconda serata lo share è stato del 26,2% con 2.346.000 telespettatori contro il 44,66% di share e spettatori pari a 4.000.000 di Mediaset che vince così la seconda serata.