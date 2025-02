Ascolti TV: Domenica 2 Febbraio a Confronto – Chi Ha Trionfato tra Mina Settembre, Fabio Fazio e Report

La Rai ha ottenuto successo nella battaglia degli ascolti tv di domenica 2 febbraio, dominando diversi segmenti orari. Nel preserale, “L’Eredità” su Rai 1 ha registrato 4.068.000 spettatori e il 22,4% di share. In access prime time, “Affari Tuoi” ha conquistato 6.276.000 spettatori (30,3%), superando “Paperissima Sprint” di Canale 5, che ha raggiunto 2.660.000 spettatori (12,9%).

Nella prima serata, “Mina Settembre” su Rai 1 si è affermata con 4.459.000 spettatori (24,8%), mentre “Tradimento” di Canale 5 ha totalizzato 2.155.000 spettatori (12,6%). Anche “Che tempo che fa” di Fabio Fazio su Nove ha avuto un buon riscontro, con 1.658.000 spettatori (8,2%). Al di sotto del podio si sono posizionati “Report” su Rai 3, “Le Iene” su Italia 1 e “Zona Bianca” su Rete 4, con 1.568.000 (8,1%), 1.287.000 (8,7%) e 596.000 spettatori (4%) rispettivamente.

Nel segmento dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30), i dati mostrano che “Affari Tuoi” ha quasi triplicato gli spettatori di “Paperissima Sprint”. Gli ascolti del preserale, con “L’Eredità” in testa, sono significativamente superiori rispetto ai concorrenti, evidenziando il forte richiamo delle trasmissioni Rai.

In conclusione, la Rai ha dominato la giornata con ottimi ascolti in tutti i segmenti orari, cementando la sua posizione come leader nel panorama televisivo italiano.