Ascolti TV di venerdì 21 febbraio: chi ha trionfato tra The Voice Senior, Le onde del passato e Propaganda Live

Il 21 febbraio, la Rai trionfa negli ascolti tv, conquistando tre fasce orarie. Nel preserale, “L’Eredità” su Rai 1 si impone con 4.463.000 spettatori (27%), mentre “Affari Tuoi” vince nell’access prime time con 5.987.000 spettatori (29.9%), superando “Striscia la Notizia” di Canale 5, che ha totalizzato 2.818.000 spettatori (14.1%). In prima serata, il successo va a “The Voice Senior” con 3.708.000 spettatori (24%), battendo “Le onde del passato” (Canale 5) che si ferma a 2.412.000 spettatori (14.8%) e “Propaganda Live” su La7 con 946.000 spettatori (6.9%). Al di sotto del podio ci sono “Il mio nome è vendetta” su Rai2 con 640.000 spettatori (3.6%) e altri programmi come “Safe House” su Italia1 (962.000 spettatori, 5.7%) e “Quarto Grado” su Rete4 (1.176.000 spettatori, 8.3%).

Nel preserale, “L’Eredità” raggiunge anche 3.196.000 spettatori (23.5%) per il quiz “La Sfida dei Sette”, mentre “Avanti un altro” su Canale 5 attrae 3.196.000 spettatori (20.3%). I dati di altri show nel preserale mostrano che “Avanti il Primo” ottiene 2.184.000 spettatori (17.3%), e “TGR” su Rai3 raggiunge 2.257.000 spettatori (13.2%). Inoltre, programmi come “Blob” e “Via dei Matti n.0” su Rai3 attraggono rispettivamente 936.000 e 874.000 spettatori, mostrando una continua varietà nell’offerta televisiva. Questi numeri evidenziano il predominio della Rai nel panorama televisivo italiano in quella giornata.