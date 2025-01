Ascolti TV di Venerdì 17 Gennaio: Chi Ha Trionfato tra Io Canto Senior e Dalla Strada al Palco? Dati Auditel Rivalutati

Venerdì 17 gennaio 2025, la Rai ha ottenuto un successo significativo nella battaglia degli ascolti televisivi, registrando ottimi risultati in prima serata, access prime time e preserale. I dati Auditel indicano che in access prime time, la Rai ha dominato con “Cinque Minuti” e “Affari Tuoi” su Rai1, mentre Mediaset non riesce a contrastare con “Striscia la Notizia” (Canale 5). In preserale, “L’Eredità” di Rai1 ha ottenuto ancora un ottimo risultato, superando “Gira la Ruota” (Canale 5). In prima serata, “Dalla strada al palco” ha chiuso in testa davanti a “Io Canto Senior” (Canale 5) e “Transporter – Extreme” (Italia 1).

I dati specifici per la prima serata vedono “Dalla strada al palco” di Rai1 a 3.029.000 spettatori (19.9% di share), seguito da “Io Canto Senior” con 1.855.000 spettatori (13.4%) e “Transporter – Extreme” con 1.508.000 spettatori (8.3%). “Quarto Grado” (Rete 4) e “Propaganda Live” (La7) si collocano più in basso, rispettivamente con 1.157.000 spettatori (8.3%) e 801.000 spettatori (6%).

Nell’access prime time, “Affari Tuoi” ha registrato 6.114.000 spettatori con uno share del 29.3%, mentre “Cinque Minuti” ha avuto 5.183.000 spettatori (25.6%). “Striscia la Notizia” ha attratto 2.995.000 spettatori (14.3%). Fuori dal podio, altre reti hanno avuto risultati inferiori, come “TG2 Post” di Rai2 con 460.000 spettatori (2.2%) e “N.C.I.S.” di Italia1 con 1.387.000 spettatori (6.7%).

Nel preserale, “L’Eredità” ha ottenuto 4.598.000 spettatori (26%), mentre “La Ruota della Fortuna” ha totalizzato 3.681.000 spettatori (21.6%). “Gira La Ruota della Fortuna” ha segnato 2.459.000 spettatori (17.1%). Altri programmi come “TGR” di Rai3 e “Blob” hanno avuto spettatori inferiori ma comunque significativi. La giornata si conclude con una chiara affermazione della Rai, che si conferma leader degli ascolti in diverse fasce orarie.