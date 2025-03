Ascolti TV di sabato 8 marzo: chi ha trionfato tra L’Eredità, C’è Posta per te e In altre parole?

Un altro sabato sera di successo per Mediaset grazie a “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi su Canale5, che ha totalizzato quasi 4 milioni di spettatori, raggiungendo il 28.2% di share. Questo ha permesso a Canale5 di superare la Rai, dove “Speciale L’Eredità” di Marco Liorni ha raccolto solo 2,2 milioni di spettatori e il 15.5% di share. In access prime time, “Affari Tuoi” su Rai1 ha confermato la sua leadership, mentre in prime time Liorni ha battuto “Avanti un altro” su Canale5.

Altri programmi di successo della prima serata comprendono “I due superpiedi quasi piatti” su Rete4 e “In altre parole” su La7, entrambi con buoni ascolti. Nel dettaglio, i dati Auditel mostrano che “C’è Posta per Te” ha raggiunto 3.897.000 spettatori; “Speciale L’Eredità” ha avuto 2.253.000 spettatori e “I due superpiedi quasi piatti” 857.000. Fuori dal podio, “Elsbeth” ha ottenuto 550.000 spettatori, mentre “Il gatto con gli stivali 2” ha registrato 856.000 spettatori.

Per quanto riguarda l’access prime time, “Affari Tuoi” ha visto 5.278.000 spettatori (30%), seguito da “Striscia la Notizia” con 2.562.000 (14.6%). Nel preserale, “L’Eredità” ha confermato la sua popolarità con 3.879.000 spettatori (25.7%). Al di sotto del podio di questa fascia oraria, “Avanti un Altro! Story” ha avuto 2.886.000 spettatori, mentre “Avanti il Primo! Story” ha ottenuto 2.125.000 spettatori.