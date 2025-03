Ascolti TV di sabato 29 marzo: Amici vs Ne vedremo delle belle, dati Auditel a confronto

Sabato 29 marzo, Mediaset ha ottenuto un nuovo successo negli ascolti tv della prima serata. Su Canale5, il programma Amici di Maria De Filippi, con Amadeus come giudice, ha totalizzato 3.566.000 spettatori e uno share del 25.6%, prevalendo su Ne vedremo delle belle di Carlo Conti su Rai1, che ha registrato 2.161.000 spettatori e un share del 14.6%. In prima serata, a seguire, si trovano Il ritorno di Don Camillo su Rete4 e In altre parole su La7. Gli ascolti di altri programmi includono F.B.I. su Rai2 (863.000 spettatori), Madagascar 2 su Italia1 (762.000 spettatori) e Indovina chi viene a cena su Rai3 (679.000 spettatori).

Nell’access prime time, Affari tuoi su Rai1 ha conquistato il primo posto con 5.748.000 spettatori (30.8%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha ottenuto 2.700.000 spettatori (14.4%). Tra i programmi preserali, L’Eredità su Rai1 continua a dominare con 3.890.000 spettatori e il 25.7%, mentre Avanti un Altro! Story di Canale5 ha totalizzato 2.716.000 spettatori (19%).

Inoltre, nella puntata di Amici del 29 marzo, è stata eliminata la concorrente Raffaella. I dati evidenziano un netto divario negli ascolti tra Mediaset e la Rai, con la prima rete di Cologno Monzese che continua a mantenere il primato nei programmi di intrattenimento nella fascia serale e preserale.