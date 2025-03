Ascolti TV di Sabato 15 Marzo: Chi Ha Trionfato tra L’Eredità?

Un importante successo per Mediaset nella prima serata di sabato 15 marzo 2025, con “C’è Posta per te”, condotto da Maria De Filippi su Canale5, che ha raggiunto oltre 4 milioni di spettatori e il 30.6% di share, superando nettamente “L’Eredità – Viva l’amore” di Marco Liorni su Rai1, fermo a 2.3 milioni e il 15.3% di share. Anche “In altre parole” di La7 ha ottenuto buoni risultati con 1.028.000 spettatori (5.8%).

Nella fascia di access prime time, “Affari tuoi” con Stefano De Martino ha registrato 5.707.000 spettatori (30.1%), mentre “Striscia la Notizia” ha raccolto 2.937.000 spettatori (15.5%). “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” su Italia1 ha attratto 1.383.000 spettatori (7.3%).

Nei preserali, “L’Eredità” ha conquistato 3.975.000 spettatori (25.4%), seguito da “Avanti un Altro! Story” su Canale5 con 2.630.000 spettatori (17.5%). I dati di Auditel indicano anche una buona performance per “F.B.I.” su Rai2 e per altri format come “Indovina chi viene a cena” su Rai3 e “Asterix & Obelix – Il regno di mezzo” su Italia1.

Al di fuori del podio, i programmi come “4 Ristoranti” su Tv8 e “Accordi & Disaccordi” su Nove hanno visto una visibilità ridotta, ma hanno comunque mantenuto una certa audience. Complessivamente, la serata ha avuto alti ascolti, evidenziando un chiaro predominio di Canale5 e Rai nei rispettivi slot orari.