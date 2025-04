Ascolti TV di Martedì 29 Aprile: Chi Ha Trionfato tra Viva la Danza, Maria Corleone 2, Belve, Le Iene e DiMartedì?

La Rai non riesce a ottenere il tris per quanto riguarda gli ascolti tv nella giornata di martedì 29 aprile. I dati Auditel evidenziano buoni risultati per la tv di Stato nel preserale, con “L’Eredità” su Rai 1 e in access prime time, dove “Affari Tuoi” prevale su “Striscia la Notizia” (Canale 5). Tuttavia, in prima serata, “Viva la Danza” con Roberto Bolle (Rai 1) viene sorpassato da “Maria Corleone 2” (Canale 5) e dalla partita di Champions League “Arsenal – Paris Saint Germain” (Tv8).

Nel dettaglio degli ascolti: “Maria Corleone 2” registra 2.191.000 spettatori (12,1%), seguito da “Arsenal – PSG” con 1.975.000 spettatori (9,8%) e “Viva la Danza” con 1.771.000 spettatori (11%). Al di fuori del podio, ci sono “Belve” (Rai 2) con 1.502.000 spettatori (9,2%), “DiMartedì” (La7) con 1.417.000 spettatori (8,4%) e “Le Iene” (Italia 1) con 1.376.000 spettatori (10,2%).

Nell’access prime time, “Affari Tuoi” conquista 5.500.000 spettatori (26,2%), seguito dall’intervista a Sinner al Tg1 con 4.766.000 spettatori (24,6%) e “Striscia la Notizia” con 2.662.000 spettatori (12,9%).

Nel preserale, “L’Eredità” è in testa con 3.877.000 spettatori (27,1%), mentre “Avanti un altro” di Canale 5 ottiene 2.548.000 spettatori (19,4%). La Rai ottiene successi in vari slot, ma in prima serata non riesce a prevalere come in altri momenti della giornata.