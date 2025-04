Ascolti TV di Martedì 22 Aprile: Chi Ha Trionfato tra Tutto Quello che Ho, Le Iene, DiMartedì e Fuochi d’Artificio?

La battaglia degli ascolti tv del 22 aprile ha visto Mediaset trionfare in prima serata, con Canale 5 che ha ottenuto il miglior risultato grazie a “Tutto quello che ho”, registrando 2.749.000 spettatori e uno share del 16,8%. Al secondo posto si è classificato “Le Iene” su Italia 1, con 1.793.000 spettatori (13,6%), seguito da “DiMartedì” su La7 con 1.598.000 spettatori (9,8%). Fuori dal podio, “Fuochi d’artificio” su Rai 1 ha avuto 1.590.000 spettatori (9,1%).

Nel programma di access prime time, “Striscia la Notizia” di Canale 5 ha conquistato la vetta con 3.649.000 spettatori (18%), seguito da “Speciale Porta a Porta” su Rai 1 con 3.207.000 spettatori (15,8%) e “Otto e mezzo” su La7 con 1.836.000 spettatori (9,1%). Al di sotto del podio, “Un posto al sole” su Rai 3 ha raggruppato 1.622.000 spettatori (7,8%).

Per quanto riguarda il preserale, “Avanti un altro! Story” di Canale 5 ha registrato 2.639.000 spettatori (20%). Rai 3 ha puntato su “TGR” con 2.355.000 spettatori (15,6%), mentre “Avanti il primo! Story” su Canale 5 ha raggiunto 1.497.000 spettatori (14,8%).

In questa giornata di ascolti, Mediaset ha mostrato una netta dominanza, portando a casa i risultati migliori in vari slot orari, soprattutto in prima serata e nel preserale, mentre Rai ha faticato a raggiungere i livelli di ascolto di Canale 5.