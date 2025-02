Ascolti TV di Giovedì 6 Febbraio: Chi Ha Dominato tra Un Passo dal Cielo 8, GF, MasterChef, Del Debbio e Formigli?

La Rai ha ottenuto un grande successo negli ascolti tv giovedì 6 febbraio, dominando in diverse fasce orarie. Nei dati Auditel, L’Eredità su Rai 1 si è affermata nel preserale, mentre Affari Tuoi ha primeggiato nell’access prime time, superando Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata, Un passo dal cielo 8 ha battuto Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, e Harry Potter e il calice di fuoco (Italia 1). Al di fuori del podio si trovano Piazzapulita (La7), Splendida cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Rookie (Rai 2), Maurizio Battista – Do you remember? (Nove) e Ultimatum alla Terra (Tv8). MasterChef su Sky Uno ha continuato a ottenere ottimi riscontri.

Nel dettaglio degli ascolti di prima serata, Un passo dal cielo 8 ha registrato 4.075.000 spettatori (21,9%), mentre Grande Fratello ha attirato 2.039.000 spettatori (15,1%) e Harry Potter ha visto 1.230.000 spettatori (7,1%). Per quanto riguarda l’access prime time, Affari Tuoi ha raggiunto 6.516.000 spettatori (30,3%). L’Eredità, nel preserale, ha ottenuto 4.819.000 spettatori (27,5%), mentre Avanti un altro ha totalizzato 3.299.000 spettatori (19,9%).

Nella serata, il programma Piazzapulita ha attratto 1.045.000 spettatori (6,9%), mentre Splendida cornice ha registrato 988.000 spettatori (5,7%). Dritto e Rovescio ha ottenuto 963.000 spettatori (6,4%). Con questi risultati, la Rai si conferma leader negli ascolti di giovedì.