Ascolti TV di giovedì 13 febbraio: chi ha trionfato tra Sanremo 2025, Grande Fratello, MasterChef e Del Debbio?

La Rai si è aggiudicata un tris di vittorie nella giornata di giovedì 13 febbraio, conquistando i dati Auditel. Nel preserale, “L’Eredità” su Rai 1 ha ottenuto 5.068.000 spettatori e il 29,3% di share. Nella fascia dell’access prime time, “PrimaFestival” ha superato “Striscia la Notizia” con 8.965.000 spettatori e il 41%. In prima serata, il programma di punta è stato “Sanremo 2025”, che ha chiuso con 10.700.000 spettatori e il 59,8% di share, battendo “Grande Fratello” di Canale 5 con 1.230.000 spettatori (7,7%) e “Harry Potter e l’ordine della fenice” su Italia 1 con 741.000 spettatori (3,5%).

Tra i programmi fuori dal podio, “Piazzapulita” su La7 ha registrato 612.000 spettatori (2,6%), mentre “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” su Rai 3 ha avuto 519.000 spettatori (2,4%). Altri programmi come “Dritto e Rovescio” su Rete 4 e “Squadra Speciale Cobra 11” su Rai 2 hanno ottenuto risultati inferiori.

Anche “MasterChef” su Sky Uno ha risentito della competizione con il Festival, totalizzando 500.000 spettatori (2,1%) nel primo episodio e 406.000 spettatori (2,2%) nel secondo. I dati evidenziano una prevalenza della Rai in tutte le fasce orarie, con “L’Eredità” e “PrimaFestival” in particolare come punti di riferimento per l’audience. In sintesi, la giornata è stata nettamente a favore della tv di Stato, con ascolti significativi e una forte presenza nel palinsesto televisivo.