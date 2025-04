Ascolti TV di Domenica 6 Aprile: Chi Ha Trionfato tra Costanza, Che Tempo Che Fa, Lo Show dei Record e Le Iene?

La Rai ha segnato una giornata positiva per gli ascolti tv domenica 6 aprile, secondo i dati Auditel. Nella fascia di access prime time, il programma “Affari Tuoi” su Rai 1 ha avuto la meglio su “Paperissima Sprint” di Canale 5, registrando 5.644.000 spettatori e uno share del 29,6%. Nel preserale, “L’Eredità” su Rai 1 ha superato “Avanti un altro” di Canale 5, accumulando 3.828.000 spettatori e il 24,3% di share. In prima serata, “Costanza” ha ottenuto 3.527.000 spettatori con il 21,1% di share, posizionandosi davanti a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio su Nove, che ha attratto 2.015.000 spettatori (10,7%), e “Lo Show dei Record” su Canale 5 con 1.695.000 spettatori (12%).

Al di sotto delle posizioni principali, “Le Iene” su Italia 1 ha totalizzato 1.272.000 spettatori (9,8%), seguita da “NCIS” su Rai 2 con 738.000 spettatori (3,8%) e “Presadiretta” su Rai 3 con 723.000 spettatori (4%). Nel preserale, “L’Eredità – La sfida dei 7” ha registrato 2.526.000 spettatori (19,5%).

I dati dei programmi fuoripodio includono “Avanti il primo” a 2.002.000 spettatori (16,4%) e varie altre trasmissioni su Rai 3, Rai 2 e Nove che non hanno superato il milione di spettatori. I risultati mettono in evidenza il predominio della Rai nel panorama televisivo italiano in questa giornata.