Ascolti TV di Domenica 23 Marzo: Chi ha Trionfato tra Germania e…

La Rai non raggiunge il successo nella giornata di domenica 23 marzo per quanto riguarda gli ascolti tv, come riportano i dati Auditel. Sebbene la tv di Stato si posizioni bene in diverse fasce orarie, nell’access prime time si registra una vittoria di Paperissima Sprint (Canale 5), complice l’assenza di Affari Tuoi. Nel preserale, L’Eredità su Rai 1 supera il programma Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, la partita Germania – Italia si classifica al primo posto con 7.323.000 spettatori e uno share del 34,7%, seguita da Tradimento (Canale 5) con 2.256.000 spettatori (13,1%) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove) con 2.022.000 spettatori (9,5%). Tra gli altri programmi, ai piedi del podio ci sono Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3) e La sostituta (Rai 2).

Per l’access prime time, i dati mostrano che Paperissima Sprint conquista 2.724.000 spettatori (12,7%), mentre NCIS su Italia 1 ottiene 1.218.000 spettatori (5,9%). Nel preserale, L’Eredità domina con 4.342.000 spettatori (25,7%), seguita dalla sfida dei 7 che attira 3.152.000 spettatori (22,2%), e Avanti un altro che si ferma a 2.835.000 spettatori (17,5%). Altri programmi che si segnalano includono TGR (Rai 3) e Avanti il primo (Canale 5), entrambi con buoni risultati. Questo scenario evidenzia la continua competitività della programmazione televisiva, con Rai e Mediaset che si contendono gli ascolti in diverse fasce orarie.