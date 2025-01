Ascolti TV di domenica 19 gennaio: Chi ha trionfato tra Mina Settembre, Fazio, Tradimento, Le Iene e Report?

La Rai si distingue nella battaglia degli ascolti tv del 19 gennaio, ottenendo risultati significativi in diverse fasce orarie. Nel preserale, “L’Eredità” su Rai 1 si aggiudica la leadership con 4.462.000 spettatori e uno share del 24,6%. Segue “La Ruota della Fortuna” di Canale 5, che attira 3.512.000 spettatori (20%).

Nell’access prime time, “Affari Tuoi” conquista il primo posto con 5.966.000 spettatori (28,7%), superando “Paperissima Sprint” di Canale 5 che ottiene 2.600.000 spettatori (12,5%). Nella prima serata, “Mina Settembre” si conferma vincente con il primo episodio che registra 4.489.000 spettatori (22,8%) e il secondo 4.190.000 (26%). Al secondo posto, “Che tempo che fa” con 2.453.000 spettatori (12,1%), mentre “Tradimento” di Canale 5 chiude con 1.886.000 spettatori (11,3%).

In seguito, ai piedi del podio si classificano programmi come “Le Iene” su Italia 1 con 1.289.000 spettatori (9,2%) e “Report” su Rai 3 con 1.149.000 spettatori (5,5%). Altri show come “Zona Bianca” (Rete 4), “9-1-1” (Rai 2) e “Petra” (Tv8) seguono con quotazioni inferiori.

I dati Auditel evidenziano quindi il predominio della Rai in diverse fasce orarie, rendendo evidente il suo successo nella programmazione di domenica. Le statistiche forniscono un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico, localizzando le vette di ascolto e i programmi che hanno registrato performance al di sotto delle aspettative.