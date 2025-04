Ascolti TV del 8 aprile: chi ha trionfato tra Stasera tutto è possibile, Il Turco, Morgane e Le Iene?

La Rai ha ottenuto un significativo successo nella giornata di martedì 8 aprile, dominando la battaglia degli ascolti tv secondo i dati Auditel. Nel preserale, il programma “L’Eredità” su Rai 1 si è posizionato al primo posto, mentre nell’access prime time “Affari Tuoi” ha superato “Striscia la Notizia” di Canale 5. In prima serata, “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino su Rai 2 ha chiuso in testa, battendo “Morgane – Detective Geniale 4” su Rai 1 e “Il Turco” con Can Yaman su Canale 5. Al di sotto del podio si trovano programmi come “DiMartedì” (La7), “Le Iene” (Italia 1), “È sempre Cartabianca” (Rete 4), “Un giorno in pretura” (Rai 3), “Pelham 1 2 3” (Nove) e “Dinner Club” (Tv8).

I numeri specifici mostrano che “Stasera tutto è possibile” ha attirato 2.275.000 spettatori con il 17,6% di share, mentre “Morgane” ha avuto 2.004.000 spettatori (11,4%) e “Il Turco” 1.835.000 (10,9%). Nel segmento dell’access prime time, “Affari Tuoi” ha registrato 5.906.000 spettatori e il 26,9% di share, seguito da “Cinque minuti” (4.828.000 spettatori, 23,8%) e “Striscia la Notizia” (2.975.000 spettatori, 13,6%).

Nel preserale, “L’Eredità” ha totalizzato 4.244.000 spettatori con il 27,2% di share, mentre “Avanti un altro” di Canale 5 ha ottenuto 2.834.000 spettatori (19,8%). Altri programmi non sono riusciti a raggiungere il podio, con ascolti inferiori a 2.399.000 spettatori.