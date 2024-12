Ascolti TV del 7 dicembre 2024: Chi ha trionfato tra Il Volo e Cyrano? I risultati Auditel

Il 7 dicembre, la gara di ascolti tv ha visto Canale 5 trionfare grazie alla replica de “Il Volo – Tutti per uno”, che ha registrato il 22,9% di share con 2.933.000 spettatori. Al contrario, Rai 1 ha ottenuto risultati deludenti con la prima della Scala, che ha raccolto solo il 10,2% di share, e “Cyrano”, che ha raggiunto un misero 3,3% con 402.000 spettatori.

Anche La7 ha messo in campo una buona performance con “In altre parole”, che ha totalizzato 1.030.000 spettatori (6,2% di share), mentre Italia 1 ha presentato il film “Sonic”, attirando 824.000 spettatori (5,2%). Al di fuori del podio dei più seguiti ci sono Rai2 con “S.W.A.T.” (825.000 spettatori, 5%) e Rai3 con “Sapiens – Un Solo Pianeta” (784.000 spettatori, 5%).

Nel preserale, Canale 5 ha continuato a dominare con “La Ruota della Fortuna”, che ha ottenuto 3.964.000 spettatori (26,5%) e un ulteriore programma della stessa serie, “Gira La Ruota della Fortuna”, con 2.934.000 spettatori (22,4%). Rai 3 ha registrato 2.350.000 spettatori (14,6%) con il “TGR”. La prima alla Scala di Rai 1 ha visto solo 1.603.000 spettatori e il 10,2% di share.

Negli ascolti dell’access prime time, la sfida è stata vinta da “Striscia la Notizia” su Canale 5, che ha totalizzato 4.183.000 spettatori (23,3%), mentre Italia 1 ha avuto 1.337.000 spettatori (7,5%) con “N.C.I.S. – Unità Anticrimine”. Rete4 ha raccolto 943.000 spettatori (5,3%) con “4 di Sera Weekend”.

In totale, i dati Auditel del 7 dicembre mostrano una netta predominanza di Mediaset, non solo nella prima serata, ma anche nel preserale e in access prime time. Auditel, che raccoglie i dati di ascolto televisivo tramite un campione di 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana, fornisce informazioni aggiornate sugli ascolti per ogni programma, analizzando i consumi televisivi in tempo reale. I dati vengono pubblicati ogni mattina prima delle 10.