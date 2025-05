Ascolti TV del 5 maggio: Chi ha vinto tra Gerri e Maria Corleone? Auditel Giletti e Quarta Repubblica a confronto

Il 5 maggio, la Rai si aggiudica tre vittorie nella battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel rivelano che nel preserale “L’Eredità” su Rai 1 è in cima, mentre nell’access prime time trionfa “Affari Tuoi” sempre su Rai 1, superando “Striscia la Notizia” di Canale 5. In prima serata, il programma “Gerri” prevale su “Maria Corleone 2” (Canale 5) e “FBI: Most Wanted” (Italia 1).

Per la prima serata, “Gerri” ha registrato 3.445.000 spettatori (20,9% di share), seguito da “Maria Corleone 2” con 1.718.000 spettatori (11%) e “FBI: Most Wanted” con 964.000 spettatori (6%). Tra i programmi fuori dal podio troviamo “100 minuti” (La7) con 936.000 spettatori (5,5%), “Lo Stato delle cose” (Rai 3) con 882.000 spettatori (5,8%) e altri.

Nel segmento dell’access prime time, “Affari Tuoi” ha ottenuto 5.992.000 spettatori (29,1%), mentre “Cinque minuti” ha raggiunto 4.807.000 (24,3%). “Striscia la Notizia” si ferma a 2.761.000 spettatori (13,4%). Al di sotto del podio ci sono “Otto e mezzo” (La7) e “Un posto al sole” (Rai 3).

Per quanto riguarda il preserale, “L’Eredità” si è attestato a 4.302.000 spettatori (27,5%), con “Avanti un altro! Story” che ha visto 2.921.000 spettatori (19,1%). I dati evidenziano chiaramente il predominio della Rai nei vari segmenti della giornata.