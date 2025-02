Ascolti TV del 5 febbraio: Sposa in rosa, Coppa Italia e Chi l’ha visto a confronto con Giordano

Mercoledì 5 febbraio, la Rai non riesce a ottenere il tris nella battaglia degli ascolti tv, secondo i dati Auditel. In preserale, la vittoria va a “L’Eredità” su Rai 1, mentre nell’access prime time prevale “Affari Tuoi” che supera “Striscia la Notizia” di Canale 5. Tuttavia, in prima serata, “Sposa in rosa” è superata dalla “Coppa Italia” su Canale 5, anche se riesce a chiudere davanti a “Chi l’ha visto” su Rai 3. Al di sotto del podio figurano: “The day after tomorrow” su Italia 1, “Una giornata particolare” su La7, “Fuori dal Coro” su Rete 4, “Ritorno in Paradiso” su Rai 2, “Un amore a cinque stelle” su Tv8 e “Lucio per amico. Ricordando Battisti” su Nove.

Per quanto riguarda gli ascolti della prima serata, i numeri sono i seguenti: “Coppa Italia” su Canale 5 ha registrato 4.681.000 spettatori (23%), “Sposa in rosa” su Rai 1 ha ottenuto 2.742.000 (15,8%) e “Chi l’ha visto” su Rai 3 ha attratto 1.841.000 spettatori (11,1%). Nelle posizioni successive, “The day after tomorrow” ha raccolto 1.222.000 spettatori (6,9%), seguono “Una giornata particolare” a 1.047.000 (5,8%) e “Fuori dal Coro” a 839.000 (6%).

Negli ascolti dell’access prime time, “Affari Tuoi” ha ottenuto 6.278.000 spettatori (28,9%) e “Cinque minuti” 5.354.000 (26%). In preserale, “L’Eredità” su Rai 1 ha conquistato 4.618.000 spettatori (26,2%), mentre “Avanti un altro” su Canale 5 ha raccolto 3.458.000 (20,6%).