Ascolti TV del 5 aprile: Chi ha trionfato tra Amici e Ne vedremo delle belle?

Gli ascolti TV di sabato 5 aprile evidenziano il successo di Mediaset in prima serata, con il programma Amici di Maria De Filippi che prevale su Ne vedremo delle belle di Carlo Conti su Rai1. Amici ottiene 3.858.000 spettatori e il 27,9% di share, mentre il programma concorrente si ferma a 2.007.000 spettatori e il 13%. Anche altre trasmissioni si distinguono: Don Camillo e l’onorevole Peppone (Rete4) registra 973.000 spettatori e il 6,1%.

In access prime time, la Rai si afferma con Affari Tuoi, che raccoglie 5.257.000 spettatori e il 30,2%, mentre Striscia la Notizia su Canale5 attira 2.680.000 spettatori e il 15,4%.

Per quanto riguarda gli ascolti del preserale, L’Eredità di Rai1 conquista 3.475.000 spettatori (26%), mentre Avanti un Altro! Story di Canale5 raccoglie 2.380.000 spettatori (18,9%).

Nella puntata del 5 aprile di Amici, è stato eliminato il concorrente Luk3.

I risultati complessivi mostrano che, sebbene Mediaset prevalga in prima serata, la Rai si dimostra forte con L’Eredità e Affari Tuoi. Altri programmi della serata includono In altre parole su La7, F.B.I. su Rai2, Madagascar 3 su Italia1, e Petrolio su Rai3. In generale, la competizione tra le emittenti si mantiene accesa con un’ampia varietà di contenuti offerti ai telespettatori.