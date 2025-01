Ascolti TV del 4 gennaio: Chi ha trionfato tra il Festival del Circo di Montecarlo, i Pooh e Pino Daniele?

Il 4 gennaio 2025, i telespettatori italiani hanno dovuto scegliere tra due programmi di grande richiamo: la reunion dei Pooh su Canale 5 e il Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1. I dati Auditel indicano una leggera vittoria per Mediaset, con “Pooh – Noi amici per sempre” che ha raggiunto 2,7 milioni di spettatori e uno share del 19,7%, superando di poco i 2,6 milioni e il 17,2% di share del festival. Al terzo posto si è posizionato “Non ci resta che piangere” su Rete 4, con 1,0 milioni di spettatori e il 6,7% di share.

I dati per la prima serata sono i seguenti:

– Canale 5: “Pooh – Noi Amici per Sempre”: 2.739.000 spettatori (19.7%);

– Rai 1: “Festival Internazionale del Circo di Montecarlo”: 2.611.000 spettatori (17.2%);

– Rete 4: “Non ci resta che piangere”: 1.043.000 spettatori (6.7%).

Fuori dal podio, Rai2 ha trasmesso “Pino Daniele – Il Tempo Resterà” con 729.000 spettatori (4.1%), mentre Rai3 ha offerto “Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui” con 853.000 spettatori (4.9%). Italia1 ha presentato il film “Sing” con 827.000 spettatori (5%), mentre La7 ha trasmesso “Deep Impact” (647.000 spettatori, 3.9%), Tv8 ha avuto “4 Ristoranti” con 545.000 spettatori (3.1%), e Nove ha presentato “Natale nel paese delle meraviglie” (424.000 spettatori, 2.5%).

Per quanto riguarda l’access prime time, “Affari Tuoi” su Rai 1 ha ottenuto il primo posto con 5.604.000 spettatori (29.9%), mentre “Striscia la Notizia” su Canale 5 segue con 2.967.000 spettatori (15.9%). Gli ascolti del preserale vedono “L’Eredità” su Rai 1 con 3.327.000 spettatori (22.3%) in testa, mentre Canale 5 con “Gira La Ruota della Fortuna” si ferma a 2.101.000 spettatori (16.2%).

In conclusione, la serata del 4 gennaio 2025 ha evidenziato una competizione serrata tra i programmi, con Canale 5 che ha prevalso sia in prima serata che in access prime time.