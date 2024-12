Ascolti TV del 27 dicembre: Chi ha trionfato tra Aladdin, Il Conte di Montecristo e Caro Marziano?

Il 27 dicembre, la sfida degli ascolti televisivi ha visto protagonisti il film “Aladdin” su Rai 1 e “Il Conte di Montecristo” su Canale 5, con quest’ultimo che ha ottenuto il maggior numero di telespettatori. Nella prima serata, i dati Auditel hanno rivelato che “Il Conte di Montecristo” ha registrato 3.518.000 spettatori, con uno share del 20,5%, mentre “Aladdin” ha raccolto 2.543.000 spettatori e il 15,3% di share. Altri programmi in onda nello stesso intervallo includevano “Caro Marziano Speciale Natale” su Raitre, con 1.363.000 spettatori (7,5%), e “Codice d’Onore” su Italia 1, che ha ottenuto 1.131.000 spettatori (7,3%).

Per quanto riguarda l’access prime time, i dati hanno mostrato “Affari Tuoi” su Rai 1 al primo posto con 5.576.000 spettatori (27,6%), seguito da “Striscia la Notizia” su Canale 5 a 3.270.000 spettatori (16,2%) e “Un Posto al Sole” su Rai 3 a 1.582.000 spettatori (7,8%). Al di fuori del podio, “In Onda” su La7 ha attratto 1.504.000 spettatori (7,4%).

Nel segmento preserale, “L’Eredità” su Rai 1 ha ottenuto 4.077.000 spettatori (24,1%), perdendo solo leggermente rispetto a “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, che ha registrato 3.323.000 spettatori (20,7%). Altri programmi come “TGR” su Rai 3 e “Blob” hanno avuto rispettivamente 2.639.000 (15,1%) e 1.271.000 spettatori (6,8%).

Auditel, la società che monitora gli ascolti, utilizza un campione di 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana. Queste famiglie sono dotate di apparecchiature elettroniche che monitorano i consumi televisivi in tempo reale, fornendo così dati precisi sulle abitudini di visione. Auditel pubblica i dati generalmente prima delle 10 del mattino, permettendo di avere un quadro aggiornato e dettagliato della situazione televisiva.

La serata del 27 dicembre ha dunque confermato l’interesse del pubblico per i grandi classici e le produzioni di successo, con Canale 5 che si è affermato come il leader indiscusso della prima serata, in un contesto di intensa competizione tra i vari canali.