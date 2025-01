Ascolti TV del 25 gennaio: Ora o mai più vs C’è Posta per Te, analisi degli ascolti Auditel

Il 25 gennaio 2025, la Rai ha perso la leadership negli ascolti tv serali, cedendo il titolo a Mediaset. Nonostante Rai1 abbia dominato nell’access prime time con il programma “Affari Tuoi”, vincitore contro “Striscia la Notizia”, e nel preserale con “L’Eredità” che ha superato “Avanti un altro”, in prima serata Mediaset ha prevalso. Infatti, “C’è Posta per Te” su Canale 5 ha conquistato la serata, raccogliendo 4.461.000 spettatori e un share del 29,7%, superando “Ora o mai più” su Rai1, che ha avuto 2.290.000 spettatori (16,8%). Tra i programmi non sul podio ci sono “S.W.A.T.” (845.000 spettatori), “Schindler’s List” (839.000) e “Kung Fu Panda 3” (742.000).

Nell’access prime time, “Affari Tuoi” ha registrato 5.717.000 spettatori (30,6%), mentre “Striscia la Notizia” ha ottenuto 2.774.000 spettatori (14,8%). Altri programmi includono “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” con 1.181.000 spettatori (6,4%).

Nel preserale, “L’Eredità” ha avuto 4.018.000 spettatori (25,2%), seguita da “Avanti un altro” a 2.931.000 spettatori (19,2%). Fuori dal podio, “Avanti il primo” ha raggiunto 2.340.000 spettatori.

Questi dati evidenziano il divario crescente tra Rai e Mediaset, con Mediaset che ha saputo conquistare il pubblico nella fascia serale, nonostante Rai1 mantenga i numeri più alti nei momenti precedenti alla prima serata.