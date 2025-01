Ascolti TV del 2 gennaio: Supercoppa Italiana vs. Mamma ho perso l’aereo, Diaco e Brindisi

La Rai non ottiene il terzo successo consecutivo nella gara degli ascolti tv di giovedì 2 gennaio. I dati Auditel evidenziano risultati positivi per la tv di Stato nel preserale, grazie a “L’Eredità” su Rai 1, e nell’access prime time, dove “Affari Tuoi” vince su “Striscia la Notizia” di Canale 5. In prime time, però, il programma “Qua la zampa 2: Un amico è per sempre” si posiziona dietro alla “Supercoppa Italiana” su Canale 5 e rischia di subire la concorrenza di “Mamma ho perso l’aereo” su Italia 1.

Nella classifica degli ascolti, la “Supercoppa italiana” di Canale 5 ha ottenuto 5.425.000 spettatori con uno share del 26%. “Qua la zampa 2” di Rai 1 ha raccolto 2.755.000 spettatori e il 15,2% di share, mentre “Mamma ho perso l’aereo” ha attirato 2.168.000 spettatori con il 12% di share. Fuori dal podio, “Bella Festa” su Rai 2 ha chiuso con 943.000 spettatori (5,7%), seguito da “Zona Bianca” su Rete 4 con 895.000 spettatori (5,7%) e “Sulle orme del K2” su Rai 3 con 843.000 spettatori (4,3%). Altre trasmissioni come “Rebel Pope” (La7), “Il profumo del mosto selvatico” (Tv8) e “Oblivion: Ti sfascio una canzone” (Nove) hanno ottenuto risultati più modesti.

Per l’access prime time, “Affari Tuoi” ha conquistato 5.945.000 spettatori (27%), mentre “Un posto al sole” su Rai 3 e “NCIS” su Italia 1 hanno rispettivamente raggiunto 1.556.000 spettatori (7,1%) e 1.418.000 spettatori (6,5%). Altri programmi come “In Onda” su La7 e “Il cavallo e la torre” su Rai 3 hanno chiuso al di sotto del milione di telespettatori.

Passando ai dati del preserale, “L’Eredità” su Rai 1 ha registrato 4.869.000 spettatori con uno share del 27,7%, seguita dalla “sfida dei 7” (3.466.000 spettatori – 22,9%) e da “TGR” di Rai 3 (2.683.000 spettatori – 14,7%). Programmi come “Blob”, “Via dei Matti N.0” e “La promessa” hanno avuto un’audience inferiore al milione.