Ascolti TV del 18 dicembre: Chi ha trionfato tra Sarà Sanremo, Andrea Bocelli e Chi l’ha visto?

La Rai ha avuto un successo significativo nella battaglia degli ascolti televisivi mercoledì 18 dicembre, dominando sia nel preserale con “L’Eredità”, sia nell’access prime time con “Affari Tuoi”, che ha battuto “Striscia la Notizia” di Canale 5. In prima serata, il programma “Sarà Sanremo” ha registrato il numero più alto di spettatori, superando il concerto di Andrea Bocelli e il programma “Chi l’ha visto”.

Per quanto riguarda gli ascolti della prima serata, i dati sono stati i seguenti: “Sarà Sanremo” su Rai 1 ha ottenuto 2.284.000 spettatori (15%), mentre il concerto di Andrea Bocelli su Canale 5 ha richiamato 2.020.000 spettatori (12,4%). “Chi l’ha visto” su Rai 3 ha totalizzato 1.704.000 spettatori (10,8%). Al di fuori del podio, “Coppa Italia Roma-Sampdoria” su Italia 1 ha conquistato 1.644.000 spettatori (8,5%), seguito da “The New Toy” su Rai 2 con 1.043.000 spettatori (6%).

Per l’access prime time, “Affari Tuoi” ha segnato un’ottima performance con 5.709.000 spettatori (27,4%), mentre “Striscia la Notizia” ha raggiunto 3.362.000 spettatori (16,2%). In questa fascia oraria, “Cinque minuti” su Rai 1 ha avuto 4.777.000 spettatori (24,1%).

Nel preserale, “L’Eredità” ha continuato a brillare, registrando 4.110.000 spettatori (25,2%), mentre “La Ruota della Fortuna” di Canale 5 ha totalizzato 3.306.000 spettatori (21,2%). Il confronto tra “L’Eredità – La sfida dei 7” e altre trasmissioni vedeva la prima con 2.967.000 spettatori (21,5%).

Inoltre, i dati sono stati raccolti da Auditel, che monitora i consumi televisivi di 16.100 famiglie rappresentative dell’intera popolazione italiana, formando il campione noto come SuperPanel. Questi dati sono fondamentali per valutare la popolarità dei vari programmi e vengono pubblicati regolarmente da Auditel per fornire un quadro dettagliato della visione televisiva nel paese.