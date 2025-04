Ascolti TV del 17 aprile: Chi trionfa tra Che Dio ci aiuti 8, Paola Cortellesi e Pechino Express 2025?

Giovedì 17 aprile, la Rai ha dominato la battaglia degli ascolti televisivi, ottenendo successi in diverse fasce orarie. Nel preserale, “L’Eredità” su Rai 1 ha totalizzato 3.736.000 spettatori e un share del 25%, battendo “Avanti un altro” di Canale 5 con 2.659.000 spettatori (19%). Nell’access prime time, “Affari Tuoi” ha vinto con 5.419.000 spettatori (27,2%), superando “Striscia la Notizia” (2.378.000 spettatori, 12%).

Nella prima serata, “Che Dio ci aiuti 8” ha chiuso in prima posizione con 3.616.000 spettatori (20,9%), mentre “Come un gatto in tangenziale” è rimasto dietro con 1.744.000 spettatori (10,1%). Al terzo posto si è classificato “Dritto e Rovescio” su Rete 4 con 1.165.000 spettatori (8,2%). Al di fuori del podio ci sono stati programmi come “Piazzapulita” su La7 e “The King’s man” su Italia 1.

Per quanto riguarda gli ascolti di “Pechino Express 2025” su Sky Uno, non sono stati forniti dati specifici per la giornata. Tuttavia, il reality ha visto l’eliminazione di Nathalie Guetta e Vito Bucci, mentre le coppie ancora in gara continuano a competere.

Infine, gli ascolti del preserale mostramo una forte performance della Rai, evidenziando la competitività delle sue trasmissioni. I dati complessivi rivelano una giornata favorevole per la Rai, che si conferma leader nell’intrattenimento televisivo.