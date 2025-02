Ascolti TV del 12 febbraio: vittorie a confronto tra Sanremo 2025, Benvenuti al Nord e Chi l’ha visto

Mercoledì 12 febbraio, la Rai si è distinta nella battaglia degli ascolti tv, dominando in diverse fasce orarie. I dati Auditel mostrano che nel preserale, il quiz L’Eredità su Rai 1 ha registrato 4.953.000 spettatori (27,6%), mentre nella fascia dell’access prime time, PrimaFestival ha superato Striscia la Notizia di Canale 5 con 8.948.000 spettatori (40,1%).

La serata è stata però guidata dalla seconda serata del Festival di Sanremo 2025, che ha raggiunto 11.700.000 spettatori (64,5%), battendo concorrenti come Chi l’ha visto di Rai 3 e Benvenuti al Nord di Canale 5. Fuori dal podio, programmi come Una giornata particolare su La7 (601.000 spettatori), Independence Day – Rigenerazione su Italia 1 (551.000) e Fuori dal Coro su Rete 4 (514.000) hanno visto ascolti inferiori.

Negli ascolti dell’access prime time, oltre a PrimaFestival, Striscia ha ottenuto 1.979.000 spettatori (8,1%), seguito da Un posto al sole su Rai 3 con 1.423.000 (5,8%).

Nel preserale, oltre a L’Eredità, Rai 1 ha fatto registrare anche il quiz La sfida dei 7 (3.763.000 spettatori), mentre Avanti un altro su Canale 5 ha totalizzato 3.503.000 spettatori (20,7%). Il programma TGR su Rai 3 ha raccolto 2.417.000 spettatori (13%).

In sintesi, la Rai ha mantenuto una netta superiorità nel panorama televisivo con risultati eccezionali in vari programmi, evidenziando il successo del Festival di Sanremo 2025 come evento trainante della serata.