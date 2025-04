Ascolti TV del 12 aprile: chi ha trionfato tra Ne vedremo delle belle, Amici, In altre parole e Formula 1?

La Rai non riesce a ottenere un tris di vittorie nelle classifiche degli ascolti tv per il 12 aprile. I dati Auditel mostrano la doppietta di Rai 1 con “L’Eredità” nel preserale e “Affari Tuoi” nell’access prime time, il quale supera “Striscia la Notizia” di Canale 5. Tuttavia, in prima serata, “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5 supera la finale di “Ne vedremo delle belle” su Rai 1 e “In altre parole” su La7.

I numeri della prima serata includono:

– Canale 5, “Amici”: 3.555.000 spettatori (25.9%);

– Rai 1, “Ne vedremo delle belle”: 1.936.000 spettatori (12.7%);

– La7, “In altre parole”: 1.058.000 spettatori (7.1%).

Nel preserale, “L’Eredità” su Rai 1 conquista 3.448.000 spettatori (26%), mentre “Affari Tuoi” raggiunge 5.005.000 spettatori (29.1%) nell’access prime time.

Per quanto riguarda l’evento musicale “Ne vedremo delle belle”, vince Lorenza Mario con 70 punti, seguita da Carmen Russo (68 punti) e Matilde Brandi (60 punti).

Negli altri programmi, “F.B.I.” su Rai 2 e “Petrolio” su Rai 3 ottengono rispettivamente 828.000 (4.7%) e 627.000 spettatori (3.8%). Fuori dal podio, “Super Mario Bros” su Italia 1 conta 856.000 spettatori (5.1%) e “Formula 1” su TV8 487.000 spettatori (2.8%).

La situazione evidenzia una continua competizione tra le reti, con Canale 5 che si afferma in prima serata, mentre Rai 1 mantiene posizioni solide nel preserale e nell’access prime time.