Ascolti TV del 1 ottobre: Temptation Island sfida I leoni di Sicilia e DiMartedì

La battaglia per gli ascolti tv del 1° ottobre non ha visto la Rai dominare come sperato. Canale 5 ha prevalso con “Temptation Island”, registrando 3.293.000 spettatori e uno share del 22,6%. Seguono in classifica “I leoni di Sicilia” su Rai 1, che ha raccolto 2.432.000 telespettatori e il 12,9% di share, e “DiMartedì” su La7 con 1.329.000 spettatori e il 7,7%.

Al di fuori del podio, “Shark” su Italia 1 ha raggiunto 1.180.000 spettatori (6,2%), “È sempre Cartabianca” su Rete 4 ha avuto 753.000 spettatori (5,2%), mentre “X Factor 2024” su Tv8 ha attratto 731.000 spettatori (4,3%). Altri programmi, come “Le ragazze” su Rai 3 e “Tg2 Post” su Rai 2, hanno registrato rispettivamente 665.000 (3,5%) e 570.000 spettatori (2,8%), mentre su Nove “Fury” ha chiuso con 275.000 spettatori (1,7%).

Nell’access prime time, la Rai ha ottenuto buoni risultati con “Affari Tuoi” che ha raggiunto 5.274.000 spettatori (24,7%) e “Cinque minuti” con 4.104.000 spettatori (20,8%). “Striscia la Notizia” su Canale 5 ha registrato 2.683.000 spettatori (12,6%). Altri programmi come “Otto e mezzo” su La7 e “NCIS” su Italia 1 hanno avuto 1.957.000 (9,2%) e 1.577.000 spettatori (7,5%), rispettivamente.

Passando agli ascolti del preserale, “Reazione a catena” su Rai 1 ha guidato con 3.738.000 spettatori (22,7%), seguito da “La Ruota della Fortuna” di Canale 5 con 3.043.000 spettatori (20,4%) e “TGR” su Rai 3 con 2.891.000 spettatori (17%).

Auditel, che monitora i dati di ascolto, utilizza un campione rappresentativo di 16.100 famiglie italiane dotate di apparecchi elettronici per registrare i consumi televisivi. Questi dati vengono poi pubblicati ogni giorno prima delle 10 del mattino, fornendo un quadro dettagliato della fruizione televisiva in Italia.

In sintesi, nonostante l’impatto della Rai con vari programmi, il 1° ottobre ha visto Canale 5 trionfare con “Temptation Island”, mantenendo galleggianti le altre emittenti in una schiacciante competizione.