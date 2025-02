Ascolti TV: Dalla strada al palco vs Zelig – Analisi Auditel del 7 febbraio

La Rai ha ottenuto un ottimo risultato negli ascolti tv del 7 febbraio 2025, dominando in prima serata, access prime time e preserale. In access prime time, il programma “Affari Tuoi” e “Cinque Minuti” su Rai1 hanno conquistato il pubblico, mentre Mediaset si è posizionata al terzo posto con “Striscia la Notizia”. Nel preserale, “L’Eredità” ha superato “Avanti un altro” di Canale 5. In prima serata, “Dalla strada al palco” ha ottenuto 3.160.000 spettatori e il 21% di share, battendo “Zelig – Il meglio di” (1.458.000 spettatori, 10.2%) e “Quarto Grado” (1.300.000 spettatori, 9.3%). Al quarto posto si è piazzato “Propaganda Live” (1.039.000 spettatori, 7.5%).

In access prime time, “Affari Tuoi” ha raggiunto 6.081.000 spettatori (29.9%), seguito da “Cinque Minuti” con 5.136.000 spettatori (26%). Mediaset ha visto “Striscia la Notizia” fermarsi a 2.536.000 spettatori (12.4%). Nel preserale, “L’Eredità” ha registrato 4.761.000 spettatori (25.9%) e “Avanti un altro” 3.287.000 (20.1%).

L’edizione 2025 di “Dalla strada al palco”, condotta da Nek e Bianca Guaccero, è stata vinta dalla cantante marocchina Selma Ezzine. I dati Auditel mostrano chiaramente la leadership della Rai rispetto a Mediaset e altre reti, evidenziando un successo consolidato in varie fasce orarie.