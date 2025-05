Ascolti TV: Chi Trionfa tra Sognando Ballando, Tradimento, Propaganda Live e Quarto Grado il 9 Maggio?

La Rai ottiene un notevole successo nella battaglia degli ascolti tv del 9 maggio. I dati Auditel mostrano che Rai 1 primeggia nel preserale grazie a “L’Eredità”, mentre nell’access prime time “Affari Tuoi” supera “Striscia la Notizia” di Canale 5. In prima serata, “Sognando Ballando” di Milly Carlucci si afferma davanti a “Tradimento”, “Propaganda Live” e “Quarto Grado”. A chiudere il podio ci sono titoli come “Mixed by Erry” su Rai 2 e “Far West” su Rai 3.

I dati degli ascolti della prima serata rivelano che “Sognando Ballando” ha registrato 2.407.000 spettatori (16.7%) mentre “Tradimento” ha attratto 2.472.000 spettatori (15.9%). “Quarto Grado” ha raggiunto 1.147.000 spettatori (8.3%). Fuori dal podio, “Mixed by Erry” su Rai 2 ha ottenuto 736.000 spettatori (4.4%), mentre “Rambo 3” su Italia 1 ha totalizzato 1.114.000 spettatori (6.5%).

Nel segmento dell’access prime time, “Affari Tuoi” ha attratto 5.311.000 spettatori (27.8%), seguito da “Cinque Minuti” con 4.147.000 spettatori (23.5%) e “Striscia la Notizia” con 2.527.000 spettatori (13.3%). Anche nei dati del preserale, “L’Eredità” ha vinto con 3.934.000 spettatori (27.2%), mentre “Avanti un Altro!” ha registrato 2.379.000 spettatori (18.2%).

In generale, la Rai domina nella maggior parte dei segmenti di ascolto, dimostrando un forte appeal presso il pubblico. Le performance della tv di Stato si rivelano decisamente competitive rispetto a quelle delle altre reti.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it