Ascolti TV: Chi ha trionfato tra “Ora o mai più” e “C’è Posta per te” il 1° febbraio?

Il 1° febbraio 2025, Canale5 ha registrato un gran successo con “C’è Posta per Te”, condotto da Maria De Filippi, che ha superato “Ora o mai più” di Rai1. Il programma di Mediaset ha raggiunto 4.864.000 spettatori con uno share del 31.8%, praticamente raddoppiando la concorrenza, che ha visto “Ora o mai più” ottenere 2.256.000 spettatori e uno share del 16.5%. Sul podio dei dati Auditel anche “In altre parole” su La7, con 1.091.000 spettatori (7%).

Nella fascia access prime time, la Rai ha trionfato con “Affari Tuoi” che ha attirato 5.731.000 spettatori (30.4%), mentre “Striscia la Notizia” di Canale5 ha registrato 2.977.000 spettatori (15.8%). Nella fascia preserale, “L’Eredità” di Rai1 ha dominato con 4.127.000 spettatori (25.7%), mentre “Avanti un Altro” su Canale5 ha totalizzato 2.941.000 spettatori (18.7%).

Al di fuori del podio delle prime serate, diversi programmi hanno avuto ascolti inferiori: “Nanny McPhee-Tata Matilda” su Italia1 con 952.000 spettatori (5.2%), “Elsbeth” su Rai2 con 847.000 spettatori (4.6%), e “Rapito” su Rai3 con 732.000 spettatori (4.2%). Altre trasmissioni come “Io sto con gli ippopotami” su Rete4 e “Accordi & Disaccordi” su Nove hanno avuto risultati simili, mentre “4 Ristoranti” su Tv8 ha raggiunto solo 321.000 spettatori (1.7%). In generale, la Rai ha mostrato una prestazione forte in diverse fasce orarie rispetto a Canale5.