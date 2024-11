Ascolti TV: Chi ha trionfato l’11 novembre tra L’amica geniale, La talpa, Boss in incognito, Giletti e Augias?

La Rai ha ottenuto un grande successo nella battaglia degli ascolti tv del 11 novembre, conquistando il podio in diverse fasce orarie. Secondo i dati Auditel, nel preserale, il programma L’Eredità su Rai 1 ha ottenuto risultati positivi. Anche nell’access prime time, Affari Tuoi di Rai 1 ha battuto Paperissima Sprint di Canale 5. Tuttavia, è nella prima serata che Rai 1 ha trionfato maggiormente con L’amica geniale, che ha registrato ascolti molto superiori rispetto alla concorrenza, inclusi La talpa di Canale 5 e The great wall di Italia 1.

Nella prima serata, i dati Auditel mostrano che la prima puntata di L’amica geniale ha attirato 3.968.000 spettatori, con uno share del 20,2%, mentre la seconda puntata ha ottenuto 3.303.000 spettatori e un share del 22,5%. La talpa ha raccolto solo 1.917.000 spettatori e il 12,5% di share. Al di fuori del podio, The great wall ha totalizzato 1.203.000 spettatori (6,7%), Boss in incognito ha avuto 1.041.000 spettatori (5,8%), e La Torre di Babele ha fatto segnare 955.000 spettatori (4,9%).

Per l’access prime time, i dati sono ancora in attesa di conferma, con Affari Tuoi e Striscia la Notizia ancora da registrare. Altre trasmissioni in programma includono Otto e mezzo su La7 e NCIS su Italia 1, con dati anche qui non ancora disponibili.

Nella fascia del preserale, che va dalle 18 alle 20, L’Eredità ha mostrato buone performance, anche se i dati specifici sono anch’essi in attesa. Diversi programmi di altre reti, come La Ruota della Fortuna e Blob, sono anch’essi in attesa di pubblicazione dei dati.

Auditel, che registra gli ascolti televisivi monitorando 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana, fornisce i dati minuto per minuto, aggiornandoli ogni mattina prima delle 10. Questa importantissima piattaforma è fondamentale per le emittenti, poiché offre un quadro chiaro delle loro performance rispetto alla concorrenza.