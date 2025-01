Ascolti TV: Chi ha trionfato il 13 gennaio tra Il conte di Montecristo, Grande Fratello e Boss in incognito?

La Rai ha trionfato nella battaglia degli ascolti tv lunedì 13 gennaio, con risultati significativi in diversi segmenti orari. Secondo i dati Auditel, nel preserale, il programma L’Eredità su Rai 1 ha ottenuto il massimo dei consensi, mentre nell’access prime time Affari Tuoi ha registrato ascolti superiori, battendo Striscia la Notizia di Canale 5. Nella prima serata, Il conte di Montecristo ha vinto la serata, superando sia il Grande Fratello che The Avengers.

I numeri della prima serata mostrano chiaramente il successo della Rai: Il conte di Montecristo ha raggiunto 5.065.000 spettatori, corrispondente a uno share del 26,9%. Al secondo posto, il Grande Fratello di Canale 5 ha totalizzato 2.332.000 spettatori (17,4%), seguito da The Avengers su Italia 1 con 1.243.000 spettatori (7,2%). Tra gli altri programmi, In viaggio con Barbero su La7 ha visto 1.106.000 spettatori, mentre Boss in incognito su Rai 2 ha raggiunto 850.000 spettatori e Lo Stato delle cose su Rai 3 ha avuto 728.000 spettatori. Quarta Repubblica di Rete 4 ha totalizzato lo stesso numero di spettatori di Lo Stato delle cose, ma con uno share leggermente superiore.

Per quanto riguarda l’access prime time, che va dalle 20:30 alle 21:30, Affari Tuoi su Rai 1 ha ottenuto 6.614.000 spettatori, con uno share del 30,2%. Anche Cinque minuti su Rai 1 ha registrato ottimi dati con 5.132.000 spettatori (24,1%). Striscia la Notizia di Canale 5 ha raccolto 3.049.000 spettatori (13,9%).

Nel preserale, L’Eredità ha segnato un considerevole successo con 4.741.000 spettatori e uno share del 26,1%, mentre La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha ottenuto 3.761.000 spettatori (21,8%). Anche in questa fascia, Rai 1 ha dominato, con L’Eredità – La sfida dei 7 che ha raccolto 3.334.000 spettatori (22,7%).

In sintesi, la giornata di lunedì 13 gennaio ha evidenziato il predominio della Rai in diversi momenti chiave della programmazione televisiva, lasciando indietro i concorrenti.