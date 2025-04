Ascolti TV: Chi ha Trionfato il 1° Aprile tra Stasera tutto è possibile, Morgane, DiMartedì e Le Iene?

Il 1 aprile, la Rai ha ottenuto un successo negli ascolti televisivi, vincendo nel preserale con “L’Eredità” su Rai 1 e nell’access prime time con “Affari Tuoi”, che ha battuto “Striscia la Notizia” di Canale 5. In prima serata, “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino su Rai 2 ha prevalso su “Morgane – Detective Geniale 4” e la partita di Coppa Italia tra Empoli e Bologna. Tra i programmi non sul podio si trovano “DiMartedì” (La7), “Le Iene” (Italia 1), “È sempre Cartabianca” (Rete 4), “Stai con me oggi?” (Rai 3), “Wanna” (Nove) e “Dinner Club” (Tv8).

I dati Auditel per la prima serata mostrano che “Stasera tutto è possibile” ha avuto 2.734.000 spettatori e uno share del 18,2%. “Morgane” ha registrato 2.516.000 spettatori (12,7%) nel primo episodio e 1.964.000 (13,6%) nel secondo. La partita di Coppa Italia ha attratto 2.213.000 spettatori (10,9%). Fuori dal top tre, “DiMartedì” ha raccolto 1.568.000 spettatori (9,3%) e “Le Iene” 1.510.000 (10,5%).

Negli ascolti dell’access prime time, “Affari Tuoi” ha ottenuto 6.471.000 spettatori (30,1%), seguito da “Cinque minuti” con 5.152.000 (25,5%) e “Striscia la Notizia” con 2.842.000 (13,9%). Nella fascia preserale, “L’Eredità” ha conquistato 4.353.000 spettatori (27,7%), mentre “Avanti un altro” su Canale 5 ha attirato 3.871.000 spettatori (19,6%).