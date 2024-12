Ascolti TV: Chi ha trionfato ieri tra Ballando con le Stelle e Improvvisamente Natale?

I dati Auditel del 21 dicembre 2024 evidenziano il successo della Rai, in particolare della finale di “Ballando con le Stelle”, condotta da Milly Carlucci, che ha attratto 4.147.000 spettatori, equivalenti al 34.1% di share. Questo risultato mette in evidenza la netta vittoria sulla concorrenza di Mediaset: “Improvvisamente Natale” ha registrato solo 1.596.000 spettatori e un 10.3% di share, mentre “Il Grinch” su Italia1 ha ottenuto 926.000 spettatori e un 5.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti della prima serata, “Ballando con le Stelle” ha decisamente dominato, seguita da “Improvvisamente Natale” e “Il Grinch”. Vari programmi di altre reti non raggiungono il podio: “La carica dei 101” su Rai2 ha raccolto 780.000 spettatori (4.7%), “Sapiens – Un Solo Pianeta” su Rai3 863.000 spettatori (5.7%), e “Assassinio sull’Orient Express” su Rete4 532.000 spettatori (3.4%). Al di sotto ci sono stati altre trasmissioni come “In Altre Parole…” su La7 con 415.000 spettatori (2.6%) e “4 Ristoranti” su Tv8 con 332.000 spettatori (1.9%).

Nei dati dell’access prime time, “Striscia la Notizia” di Canale5 è stata la più vista, con 3.057.000 spettatori e 17% di share, seguita da “TG2 Post” su Rai2 (529.000 spettatori, 2.9%) e “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” su Italia1 (1.257.000 spettatori, 7.1%).

Nel preserale, “L’Eredità – La Sfida dei 7” su Rai1 ha attratto 2.432.000 spettatori (18.4%), mentre “La Ruota della Fortuna” ha visto 2.905.000 spettatori (19.7%). Anche in questo caso, i programmi Mediaset hanno mostrato risultati competitivi, ma raramente hanno superato le performance di Rai1.

Auditel è un’azienda che monitora l’ascolto televisivo in Italia, analizzando i dati di 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana. Le statistiche vengono raccolte 24 ore su 24 tramite apparecchiature elettroniche e successivamente pubblicate. I dati riguardano spettatori e share, cruciali per comprendere l’andamento del mercato televisivo.