Ascolti TV: Chi ha Trionfato Giovedì 9 Gennaio tra Un Passo dal Cielo 8 e i Big della Televisione?

La Rai ha ottenuto un successo significativo il 9 gennaio nella competizione per gli ascolti televisivi, dominando in diversi segmenti della programmazione. Secondo i dati Auditel, Rai 1 ha primeggiato nel preserale grazie a “L’Eredità”, che ha registrato 4.693.000 spettatori e una share del 27,3%. Anche nell’access prime time, “Affari Tuoi” ha vinto su “Striscia la Notizia” di Canale 5, raggiungendo 6.247.000 spettatori e il 29,3% di share. In prima serata, la serie “Un passo dal cielo 8” ha avuto un incremento di ascolti, totalizzando 4.282.000 spettatori e una share del 23,7%, superando i film “Tolo Tolo” e “Attacco al potere 3”.

Al terzo posto della prima serata si trova “Attacco al potere 3” su Italia 1, con 1.121.000 spettatori (5,9%). Al di fuori del podio, “Dritto e Rovescio” su Rete 4 ha avuto 1.018.000 spettatori (7%), “La furia di un uomo” su Rai 2 1.001.000 spettatori (5,4%) e “Piazzapulita” su La7 920.000 spettatori (6,4%). Anche “MasterChef” su Sky Uno ha ottenuto buoni risultati, con 961.000 spettatori cumulati per i due episodi della serata.

Nel segmento access prime time, oltre “Affari Tuoi”, anche “Cinque minuti” ha ottenuto una buona performance con 5.060.000 spettatori (24,9%). In questa fascia, “Striscia la Notizia” ha registrato 2.932.000 spettatori (13,8%). Nei segmenti successivi, “Otto e mezzo” su La7 ha attirato 1.741.000 spettatori (8,2%) e “Un posto al sole” su Rai 3 1.632.000 spettatori (7,6%).

Nel preserale, oltre a “L’Eredità”, “La Ruota della Fortuna” di Canale 5 ha ottenuto 3.434.000 spettatori (21,1%). Sono stati annunciati anche i risultati sui contenuti di Sky Uno, con i nuovi episodi di “MasterChef” che hanno visto eliminazioni significative tra i concorrenti.

In sintesi, la Rai ha mostrato una forte performance nei vari segmenti della programmazione televisiva del 9 gennaio, dimostrando la propria rilevanza nel panorama televisivo italiano.