Ascolti tv, 'C'è Posta per Te' vince prima e seconda serata

Prosegue la serie vincente di ‘C’è Posta per Te’ nel sabato di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi ha registrato una media di 4.809.000 spettatori con il 29.8% di share, risultando il più visto sia in prima che in seconda serata. Su Rai1 ‘Tali e Quali’ ha totalizzato 3.534.000 spettatori e il 20.5% di share. Al terzo posto, ‘Città segrete’ su Rai3, con 1.094.000 spettatori e il 6.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Schindler’s List’ su Rete4 (867.000 spettatori, share 5.3%), ‘Scarpette rosse e i 7 nani’ su Italia 1 (816.000 spettatori, share 4.2%), ‘F.B.I.’ e ‘F.B.I. International’ su Rai2 (rispettivamente, 810.000 spettatori, share 4.1%, e 675.000 spettatori, share 3.6%), ‘True Lies’ su La7 (445.000 spettatori, share 2.5%), ‘4 Ristoranti’ su Tv8 (281.000 spettatori, share 1.5%), ‘Il naufragio del Titanic – Nuove verità’ sul Nove (251.000 spettatori, share 1.3%).

Ancora un ottimo risultato per ‘Ciao Maschio’, il programma di Nunzia De Girolamo in onda nella seconda serata del sabato di Rai1, che ieri sera vedeva ospiti Massimiliano Gallo, Corrado Formigli e Marcello Sacchetta e che ha fatto registrare uno share del 10,5% e una media di 683.000 telespettatori. Anche nella seconda puntata di questa nuova edizione, ‘Ciao Maschio’ si conferma in crescita rispetto alle prime due stagioni, con oltre 3 punti percentuali sopra la media delle prime due edizioni.