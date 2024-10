Ascolti TV Auditel: Il Principe di Roma sfida Chi l’ha visto e Io Canto Generation – Mercoledì 9 ottobre

Mercoledì 9 ottobre, la Rai ha ottenuto risultati misti nella gara degli ascolti televisivi. I dati Auditel mostrano che Rai 1 ha dominato nel preserale grazie a “Reazione a Catena”, mentre ha primeggiato anche nell’access prime time con “Affari Tuoi”, che ha battuto “Striscia la Notizia” di Canale 5. Tuttavia, la prima serata non è stata favorevole per Rai 1, con “Il Principe di Roma” che si è classificato secondo, superato da “Io Canto Generation” di Canale 5, ma comunque davanti a “Chi l’ha visto?” di Rai 3. Tra i programmi che non hanno raggiunto il podio ci sono “Una giornata particolare” su La7, “FBI: Most Wanted” su Rai 3, “Fuori dal coro” su Rete 4, “The Good Doctor” su Rai 2, “4 Ristoranti” su Tv8 e “Pelham 1 2 3” sul Nove.

Nella prima serata, “Io Canto Generation” ha attirato 2.458.000 spettatori con uno share del 18,1%, seguito da “Il Principe di Roma” con 1.994.000 spettatori (11,4%) e “Chi l’ha visto?” con 1.612.000 spettatori (10,3%). I programmi che hanno registrato meno ascolti includono “Una giornata particolare” su La7 con 1.199.000 spettatori (7,3%) e “FBI: Most Wanted” su Italia 1, fermandosi a 845.000 spettatori (5,1%).

Per quanto riguarda l’access prime time, “Affari Tuoi” ha fatto registrare 5.299.000 spettatori (25,6%), seguita da “Cinque Minuti” con 4.377.000 spettatori (22,1%) e “Striscia la Notizia” con 2.751.000 spettatori (13,3%). Altri programmi, come “Otto e mezzo” su La7, hanno ottenuto ascolti inferiori.

Nel preserale, Rai 1 ha nuovamente brillato con “Reazione a Catena”, che ha raccolto 3.507.000 spettatori (21,4%), mentre Canale 5 ha chiuso con “La Ruota della Fortuna” a 3.351.000 spettatori (22%). A completare il quadro, Rai 3 ha segnato 2.762.000 spettatori con “TGR”.

In generale, Auditel monitora gli ascolti televisivi tramite un campione di famiglie italiane, registrando in tempo reale i consumi, con dati diffusi ogni mattina.