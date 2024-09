Ascolti TV Auditel di Domenica 29 Settembre: Sempre al Tuo Fianconi, La Rosa della Vendetta e Le Iene a Confronto

Il 29 settembre, la Rai ha ottenuto un successo significativo negli ascolti televisivi, vincendo in diverse fasce orarie secondo i dati Auditel. Nel preserale, il programma “Reazione a Catena” su Rai 1 ha catturato l’attenzione di 3.315.000 spettatori, con uno share del 21,4%, superando “La Ruota della Fortuna” di Canale 5, che ha registrato 2.864.000 spettatori (19,4%). Inoltre, la Rai ha dominato anche nel nuovo format di “Reazione a Catena” intitolato “Intesa Vincente”, attirando 2.163.000 spettatori (17,5%).

Nell’access prime time, la trasmissione “Affari Tuoi” ha ottenuto 4.957.000 spettatori (26,4%), superando “Paperissima Sprint” di Canale 5, che ha raggiunto 2.666.000 spettatori (14,1%). Il terzo programma in classifica in quest’orario è stato “In altre parole” su La7, con 1.181.000 spettatori (6,3%).

Per la prima serata, “Sempre al tuo fianco” su Rai 1 ha raccolto 2.359.000 spettatori (15,1%), battendo “La rosa della vendetta” di Canale 5 e “Le Iene” di Italia 1, che hanno registrato rispettivamente 2.235.000 spettatori (13,7%) e 1.239.000 spettatori (10,3%). I programmi che non sono riusciti a entrare nel podio includono “Presadiretta” su Rai 3 (1.158.000 spettatori), “Zona Bianca” su Rete 4 (745.000 spettatori), e “9-1-1” su Rai 2 (694.000 spettatori).

Auditel, l’ente che raccoglie i dati, controlla le abitudini di visione di 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana attraverso un sistema elettronico che monitora i loro consumi televisivi ventiquattro ore su ventiquattro. Questi dati vengono pubblicati ogni mattina, fornendo un’istantanea rilevante degli ascolti e delle preferenze del pubblico italiano.

In sintesi, la giornata del 29 settembre ha visto la Rai rafforzare la sua posizione nel panorama televisivo italiano, con programmi che hanno mostrato performance solide in diverse slot orarie, confermando l’interesse del pubblico per la propria offerta.