Ascolti TV Auditel: Dati di Lunedì 6 Gennaio – Affari Tuoi vs Supercoppa Italiana

Il 6 gennaio, la Rai non riesce a conquistare il podio degli ascolti tv, ottenendo buoni risultati solo nel preserale con “L’Eredità” su Rai 1. Dati Auditel mostrano che nell’access prime time, “NCIS” su Italia 1 ottiene una buona visibilità, mentre in prima serata “Supercoppa Italiana” su Canale 5 domina la scena, lasciando “Affari Tuoi” su Rai 1 in second place, ma nettamente davanti a “Goldrake U” su Rai 2. Nel dettaglio, i dati della prima serata evidenziano “Supercoppa Italiana” con 7.404.000 spettatori e il 32,6% di share, seguito da “Affari Tuoi” che registra 6.316.000 spettatori (37,7%). “Goldrake U”, invece, si ferma a 1.087.000 spettatori (5,1%).

Al di sotto del podio troviamo “Grease” su Italia 1 con 962.000 spettatori (4,8%), mentre “Quel che resta del giorno” su La7 raccoglie 613.000 spettatori (3,2%). “Hachiko” su Rete 4 si posiziona con 610.000 spettatori (3%), seguito da “Mon crime” su Rai 3 (553.000 spettatori, 2,6%), “La bella e la bestia” su Tv8 (417.000 spettatori, 2,1%) e “Little Big Italy” su Nove (346.000 spettatori, 1,7%).

Nell’access prime time, “NCIS” si conferma vincente con 1.339.000 spettatori (5,8%), seguito da “Un posto al sole” su Rai 3 (1.272.000 spettatori, 5,5%) e “In Onda” su La7 (1.189.000 spettatori, 5,2%). Gli ascolti di Rai 3 mostrano “Il cavallo e la torre” a 937.000 spettatori (4,1%) e “Tg2 Post” su Rai 2 che raccoglie 738.000 spettatori (3,2%).

Nel preserale, “L’Eredità” primeggia ancora con 4.900.000 spettatori (27,5%), davanti alla “sfida dei 7” che supera i 3 milioni di spettatori. “Supercoppa Italiana – Prepartita” su Canale 5 si ferma a 3.465.000 spettatori (18,4%). Al di fuori delle prime posizioni, “TGR” di Rai 3 raccoglie 2.216.000 spettatori (13,3%). Gli ascolti evidenziano quindi un panorama variegato, con una predominanza di alcune emittenti nelle varie fasce orarie.