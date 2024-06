Ascolti Tv 31 maggio: la quarta de L’AcchiappaTalenti contro Terra Amara

Parliamo di ascolti. Ieri, venerdì 31 maggio, è andata in onda la quarta puntata de L’AcchiappaTalenti di Milly Carlucci, programma che – nonostante la fissa promozione fra La Vita in Diretta e La Volta Buona – continua a perdere ascoltatori.

La puntata di ieri ha totalizzato 2.156.000 telespettatori pari al 14% di share. Il competitor Canale5, con la soap opera Terra Amara, ha invece vinto la serata con 3.000.000 telespettatori e il 17,5% di share.

1^ puntata: 2.667.000 telespettatori, 17,2% di share

2^ puntata: 2.315.000 telespettatori, 15,2% di share

3^ puntata: 2.223.000 telespettatori, 14,8% di share

4^ puntata: 2.156.000 telespettatori, 14,00% di share

La prossima settimana ci sarà la finale: finalmente è finito.

— Milly Carlucci (@milly_carlucci) May 31, 2024

Ci vediamo sabato 8 giugno per una finale scoppiettante❣️ Grazie a tutti per aver commentato con noi la puntata #acchiappatalenti @Acchiappatalent pic.twitter.com/qlgJ9ETPJD

La conduttrice sulle critiche ricevute ne ha parlato anche a SuperGuidaTv.

“Da un lato si chiedono novità dall’altro come esci dal tuo seminato piovono critiche. Io e il mio gruppo potremmo tranquillamente vivacchiare nella nostra comfort zone: se facessimo in Primavera Ballando con le stelline o Ballando coi campioni i risultati sarebbero certi. Ma ci piace provare cose nuove e proporle al pubblico. Lo abbiamo fatto con Il cantante mascherato che è stato un successo, che ha coinvolto il pubblico più giovane, e lo stiamo facendo ora provando a riscrivere le regole del talent show, puntando l’obiettivo sui talent scout: Gli AcchiappaTalenti appunto. Poi c’è il discorso delle campagne organizzate come quella abbastanza squallida e prevedibile che è stata organizzata prima ancora di vedere il programma”.