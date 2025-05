Ascolti TV 28 Maggio: Trionfo di Pretty Woman su Rai 1

Il mercoledì 28 maggio segna un’altra sfida auditel per la Rai, che ottiene risultati alterni. Nei preserali, “L’Eredità” su Rai 1 conquista 3.626.000 spettatori (26%), seguita da “Caduta Libera” su Canale 5 con 2.460.000 (18,9%).

Nell’access prime time, “Affari Tuoi” su Rai 1 si posiziona primo con 5.423.000 spettatori (27,6%), mentre “Cinque Minuti” raccoglie 4.229.000 (24%). “Striscia la Notizia” di Canale 5 segue con 2.423.000 spettatori (12,5%).

Durante la prima serata, “Pretty Woman” su Rai 1 si afferma con 2.642.000 spettatori (15,8%), superando “L’Isola dei Famosi” su Canale 5 (1.806.000, 13,3%) e “Chi l’ha visto” su Rai 3 (1.755.000, 10,8%). A seguire, “Betis – Chelsea” su Tv8 ottiene 1.351.000 spettatori (7,1%), mentre “Run All Night” su Italia 1 si ferma a 1.028.000 (5,9%).

Tra i programmi fuori dal podio, “Delitti in Paradiso” su Rai 2 registrano 911.000 spettatori (4,8%) e “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano su Rete 4, porta a casa 807.000 spettatori (5,8%). Altri programmi, come “Una giornata particolare” su La7, raggiungono 862.000 spettatori (5,3%).

In sintesi, i dati di ascolto mettono in evidenza una competizione accesa tra le reti, con Rai 1 a dominare in diverse fasce orarie.

