Ascolti TV 20 dicembre: Chi ha trionfato tra The Voice Kids, Patriarca, Quarto Grado, Interstellar e Crozza?

La battaglia degli ascolti tv del 20 dicembre ha visto in competizione “The Voice Kids” su Rai 1 e “Il Patriarca” su Canale 5, con il programma di Antonella Clerici che ha prevalso nella prima serata. Gli altri programmi in onda nello stesso slot includevano “Quarto Grado” su Rete 4, “I migliori Fratelli di Crozza” sul Nove e “Farwest” su Raitre, insieme al film “Interstellar” su Italia 1.

I dati degli ascolti sono stati i seguenti: “The Voice Kids” ha registrato 3.716.000 spettatori con uno share del 24,9%, mentre “Il Patriarca 2” ha avuto 2.238.000 spettatori (14,1%). “Quarto Grado” ha totalizzato 1.317.000 spettatori (9,5%). Al di fuori del podio, “Interstellar” su Italia 1 ha ottenuto 912.000 spettatori (6,4%), “I migliori Fratelli di Crozza” ha registrato 597.000 spettatori (3,5%) e “Farwest” ha segnato 572.000 spettatori (3,6%).

Per quanto riguarda l’access prime time, i dati hanno mostrato che “Affari Tuoi” su Rai 1 ha avuto 5.437.000 spettatori (28,2%) e “Cinque Minuti” ha registrato 4.247.000 spettatori (22,8%). “Striscia la Notizia” su Canale 5 ha totalizzato 2.694.000 spettatori (14%). Al di fuori della top three, “Otto e Mezzo” su La7 ha raggiunto 1.551.000 spettatori (8%), seguita da “Un Posto al Sole” su Rai 3 con 1.381.000 spettatori (7,1%).

Nel preserale, i dati riguardanti “L’Eredità” e “La Ruota della Fortuna” sono attesi, così come quelli di altri programmi. L’Auditel, la società che misura gli ascolti, monitora l’intero panorama televisivo italiano analizzando i consumi televisivi di un campione di 16.100 famiglie rappresentative della popolazione.

In merito a “The Voice Kids”, la vincitrice dell’edizione 2024 è stata Melissa Memeti, parte del team di Loredana Bertè. La giovane di 13 anni, originaria di Casoli in provincia di Chieti, ha cantato “I have nothing” di Whitney Houston in finale.

L’Auditel pubblica i dati generalmente prima delle 10 del mattino, fornendo così un quadro accurato delle performance televisive in Italia.