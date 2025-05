Ascolti TV 19 maggio: chi ha vinto tra Gerri, Il Volo e altri?

La Rai ha registrato un successo negli ascolti televisivi del 19 maggio, aggiudicandosi il podio in tre fasce orarie. Nel preserale, "L’Eredità" su Rai 1 ha ottenuto 3.819.000 spettatori e il 27,3% di share. Anche nel segmento dell’access prime time, "Affari Tuoi" ha primeggiato con 5.830.000 spettatori e il 28,4%, superando "Striscia la Notizia" di Canale 5, che ha raggiunto 3.084.000 spettatori (15%).

In prima serata, il programma "Gerri" di Rai 1 ha concluso la giornata in vetta con 3.024.000 spettatori e il 17,7% di share, battendo "Tutti per uno – Viaggio nel tempo" di Canale 5 (2.692.000 spettatori, 21,3%) e "Lo Stato delle cose" di Rai 3 (933.000, 5,8%).

I dati auditel delle varie trasmissioni sono così suddivisi:

Preserale:

"L’Eredità": 3.819.000 (27,3%)

"L’Eredità – La sfida dei 7": 2.657.000 (25%)

"Caduta libera": 2.369.000 (18,5%)

Access Prime Time:

"Affari Tuoi": 5.830.000 (28,4%)

"Cinque minuti": 4.426.000 (23,7%)

"Striscia la Notizia": 3.084.000 (15%)

Prima Serata:

"Gerri": 3.024.000 (17,7%)

"Tutti per uno – Viaggio nel tempo": 2.692.000 (21,3%)

"Lo Stato delle cose": 933.000 (5,8%)

Fuori dal podio, altre trasmissioni hanno registrato numeri inferiori, come "100 minuti" su La7 (896.000 spettatori, 5,1%) e "FBI: Most Wanted" su Italia 1 (871.000, 5,1%).

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it