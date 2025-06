Ascolti TV 11 Giugno: L’Isola dei Famosi Surclassa Rai

Mercoledì 11 giugno, la Rai ottiene successi parziali negli ascolti tv, con Reazione a Catena su Rai 1 al comando nella fascia preserale, raccogliendo 3.019.000 spettatori e il 24,2% di share. Nella stessa fascia, Reazione a Catena – L’intesa vincente e Caduta libera di Canale 5 seguono con 2.137.000 (22%) e 2.052.000 spettatori (18,3%).

Nell’access prime time, Affari Tuoi su Rai 1 si conferma il programma più visto con 5.062.000 spettatori e una quota del 28%. Subito dietro è Cinque Minuti con 4.100.000 spettatori (25,3%), mentre Paperissima Sprint su Canale 5 registra 2.141.000 spettatori (12,1%).

Durante la prima serata, L’Isola dei Famosi su Canale 5 si posiziona al primo posto, attirando 1.799.000 spettatori (15%). Chi l’ha visto su Rai 3 segue con 1.667.000 spettatori (11,5%), mentre il match Italia – Romania U21 su Rai 2 registra 1.595.000 spettatori (9,3%). I perfetti innamorati su Rai 1 chiude il podio con 1.545.000 spettatori (10,2%).

Nei dati complessivi, ai margini del podio si trovano programmi come Fuori dal Coro su Rete 4, The Martian su Italia 1, e La Torre di Babele su La7. Il panorama degli ascolti si evidenzia per una competizione serrata, mostrando le preferenze del pubblico tra i vari canali.

