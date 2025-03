Ascolti tv 1 marzo: finale di Ora o Mai Più contro C’è Posta per Te

Ieri sera si è tenuta la finale di “Ora O Mai Più” su Rai Uno, con la vittoria di Pierdavide Carone, che ha totalizzato 1.997.000 spettatori e il 15,7% di share. In contrasto, il programma di Maria De Filippi, “C’è Posta Per Te”, ha intrattenuto un pubblico di 4.398.000 spettatori e raggiunto il 30,6% di share, dimostrando ancora una volta di essere una garanzia per Mediaset e un programma sempre attuale.

I dati di ascolto di “C’è Posta Per Te”, dal gennaio 2024 al 1° febbraio 2025, mostrano punte elevate, con un massimo di 4.833.000 telespettatori e 31,3% di share a gennaio 2025. Tra le altre puntate, la trasmissione ha mantenuto un pubblico consistente, evidenziando un buon indice di gradimento.

In merito a “Ora O Mai Più”, gli ascolti sono stati più contenuti: la prima puntata ha registrato 2.693.000 telespettatori, mentre l’ultima finale, con 1.997.000, ha visto una leggera flessione.

Maria De Filippi ha descritto “C’è Posta Per Te” come un programma che richiede impegno e dedizione, e ha sottolineato come riunire persone che non si parlano da anni sia un’esperienza emozionante e significativa, simile a un servizio pubblico. Ha anche rivelato la sua scelta di non seguire alcuni consigli per mantenere l’autenticità del programma e rispettare la privacy degli ospiti.

In sintesi, la sfida tra i due show evidenzia il predominio di De Filippi nel panorama televisivo italiano.