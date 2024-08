Ascolti record per la finale di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi

La pallavolo femminile ha portato all’Italia la dodicesima medaglia d’oro di queste Olimpiadi di Parigi, garantendo al nostro paese il nono posto davanti alla Germania. La partita tra Italia e USA ha conquistato degli ascolti record, alle 13:00 ieri pomeriggio si sono sintonizzati su Rai Due più di 5 milioni di telespettatori, portando alla rete più del 40% di share!

Davide Maggio ha fornito tutti i dati delle gare delle Olimpiadi che ieri pomeriggio sono state trasmesse dalla Rai, dagli ascolti record della pallavolo, al basket e la pallanuoto: “Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 12:49 alle 18, sono viste da 5.090.000 spettatori pari al 42.1%. Nel dettaglio: il Pentatlon 2.461.000 spettatori pari al 21%, la finale di Pallavolo femminile USA-Italia 5.550.000 spettatori pari al 40.3%, la Pallacanestro 2.132.000 spettatori pari al 21.7%, il Breaking 1.666.000 spettatori pari al 18.2%, la Pallacanestro 1.778.000 spettatori pari al 19.4%, la Pallanuoto 1.237.000 spettatori pari al 13.8%. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista femminile conquista 701.000 spettatori (5.3%), il Ciclismo su Pista 290.000 (2.1%), il Ciclismo su Pista femminile 273.000 (2%). A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024, dalle 14:51 alle 21:24, arriva a 270.000 spettatori (2.5%)“.

“Questa è stata una finale incredibile e quella di oggi è stata la migliore partita. Loro non hanno giocato la loro miglior partita e forse siamo stati noi a non averglielo permesso. Grande determinazione e un ottimo livello come squadra, questi sono stati gli ingredienti fondamentali per la vittoria.

Mi rendo conto solo adesso che in tutto il torneo abbiamo lasciato alle avversarie un solo set e nulla più. Un solo set perso in tutta l’Olimpiadi, una cosa che credo non abbia mai fatto nessuno. Unico caso nella storia del volley. Ma chi ha patito di più sono dirigenti e tifosi, loro non potevano far nulla per cambiare qualcosa, in nessun caso. Quindi sono molto fiero e contento delle ragazze”.